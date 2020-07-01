شكرا لقرائتكم خبر عن "سر المصريين".. أغنية جديدة من الداخلية للشعب المصرى بمناسبة ذكرى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "سر المصريين"، أغنية جديدة من إهداء وزارة الداخلية للشعب المصرى بمناسبة إحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، تجسد تلاحم الشعب في مساندة الدولة والنهوض بها.

الأغنية من غناء "سمسم شهاب" وكلمات "محي حوار".

قبل 7 سنوات احتشد المصريون فى الميادين للاعلان عن رفضهم إستمرار حكم جماعة الإخوان، وإسقاط رئيس الجمهورية انذاك محمد مرسى ،فى إطار المظاهرات الضخمة التى دعت إليها حركة التمرد بموجب إستمارات سحب الثقة من مرسى والتى قالت الحركة انها تعدت ال 30 مليون إستمارة وهو رقم يتجاوز بعدة ملايين الأصوات التى حصل عليها مرسى فى إنتخابات رئاسة الجمهورية 2012.

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اتسمت مظاهرات ال30 من يونيو بالطابع السلمى ،ولم تنجر إلى دعاوى العنف التى صدرت عن جماعة الإخوان والتيارات الدينية المتحالفة معها غير منصة رابعة حيث اعتصم أنصار الرئيس ألمعزول وكانت السمة الرئيسية فى هذا الاعتصام الدعوة والتحريض على العنف.

أسفرت دعاوى التظاهر فى 30 يونيو عن سقوط مشروع الإخوان فى الحكم والدستور الذى تم إعداده فى عهد مرسى ولم يكن محل توافق من المصريين لما تضمنه من محاولات لتغيير هوية مصر حسبما اتفقت القوى السياسية والاجتماعية انذاك.