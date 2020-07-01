البيئة: رفع 40 طن مخلفات بالمرحلة الأولى من مبادرة اتحضر للأخضر لتنظيف قاع البحر الأحمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن نجاح المرحلة الاولى من مبادرة تنظيف قاع البحر الاحمر وتعد هذه المبادرة النشاط الاول لمحور حماية التنوع البيولوجى الخاص بحملة اتحضر للاخضر، وقد تم رفع ما يقرب من 40 طن مخلفات من قاع البحر الأحمر فى ختام اعمالها وذلك من خلال محميات البحر الاحمر وبالتعاون مع محافظة البحر الاحمر وغرفة الغوص والأنشطة البحرية بالإضافة إلى جمعية هيبكا.
و اشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان، بالمشاركين بالمبادرة لافتة أنها تعكس وعي العاملين بسياحة الغوص والقائمين عليها بأهمية الحفاظ على الحياة البحرية و التنوع البيولوجى كما تبرز نجاح برامج الوزارة فى دمج القائمين على الأنشطة البحرية والسياحة والشباب فى الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى ، مؤكدة على اننا قادرون معا على حماية البيئة والحفاظ على ثرواتها الطبيعية للاجيال القادمة.
واوضحت وزيرة البيئة ان هذه المبادرة تعد خطوة أولى في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم وبعد توقف السياحة والأنشطة البحرية منذ بداية الأزمة مؤكدة على الاستمرار فى حماية البيئة و التنوع البيولوجى بمشاركة كافة الأطراف .
واشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن مبادرة الوزارة اتحضر للاخضر تحت رعاية رئيس الجمهورية قد بدأت نشاطها لحماية التنوع البيولوجى بتنفيذ حملة نظافة موسعة لقاع البحر الاحمر بمناطق الغردقة وسفاجا ومرسى علم لمدة 10 ايام فى الفترة من 19 الى 29 يونيو للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية بالتعاون مع شركاء العمل البيئى من المجتمع المدنى والقطاع السياحى فى الانشطة البيئية . مشيرة ان المراحل القادمة ستنفذ على نطاق أوسع وستشمل بعض مواقع للغوص داخل وخارج المحميات.
و قد تنوعت المخلفات التى تم استخراجها من المواقع المختلفة بين البلاستيكية والزجاجية والمعدنية والخشبية وغيرها وقد تم نقلها الى المدفن الصحى للتخلص منها بصورة آمنة، وأعرب المشاركين فى الحملة على امتنانهم لجهود الوزارة لتطوير المحميات وحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية و هو ما يحقق حماية البيئة مع تنمية روافد السياحة البيئية.
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