شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تحدد ضوابط وشروط التحويل من مدرسة لأخرى للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت مديرة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالقاهرة ضوابط التحويل من مدرسة لأخرى للعام الدراسى المقبل 2020،2021، على النحو التالى:

- صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر.

- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة الا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.

- الرجاء دفع قيمة استمارة طلب التحويل و قدرها 100 جنيه لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.

- لن يتم التعامل مع الطلب إلا بعد الدفع.

- في حالة عدم الدفع خلال 48 ساعة سيتم حذف الطلب تلقائيا

- لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

- في حالة وجود اي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

- يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الامر سارية و تقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل).

- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته و لا يعد موافقة بالتحويل إليها.

- للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية احدى الرغبات طبقا للكثافات.

- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

- متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر الدخول علي الموقع من خلال الصفحة المخصصة بعد اسبوع من التسجيل و معرفة النتيجة.

-على ولي الامر إنهاء جميع إجراءات التحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغي.

- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة الاولوية للأخوة ( يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) و الأعلى في المجموع و ذلك طبقا للكثافات.

بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات يتبع الآتي:

- يغلق باب التحويل في 22/8/2020 م.

- نتائج التنسيق علي مرحلتين الاولى في شهر (أغسطس) و الثانية في شهر (سبتمبر) و على ولي الأمر مسئولية متابعة ذلك.

- التحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة.

- على ولي الامر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغي.

- المرحلة الإبتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس ثم شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة(إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي ثم شهادة ميلاد أصلية).

- علي ولي الأمر الالتزام بشروط و مواعيد و قواعد القبول.

ملاحظة

ـ يمنع منعا باتا جمع أو دفع أى مبالغ مالية تحت أى مسمى أثناء التقدم للمدرسة.