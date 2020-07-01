شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم، بمحافظة الجيزة، حملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال للأطفال من مواليد 1/1/2016 وحتى 22/3/2018، بأحياء ومراكز وقرى المحافظة من خلال تطعيم الاطفال بجرعتين يفصل بينهما شهر من طعم شلل الاطفال المعطل سولك (بالحقن) بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية.

وأكد محافظ الجيزة أن عدد الأطفال المستهدفين نحو481 ألفا و477 طفلا على مستوى الإدارات الصحية وسيتم التطعيم بجميع المراكز والوحدات والمكاتب الصحية من خلال 277 فريق مدرب وذلك بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال مشيراً إلى قيام وزارة الصحة بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم.

وناشدت المحافظة المواطنين بإحضار شهادة الميلاد وحضور شخص واحد مع الطفل ويكون مرتديا للكمامة، والالتزام بإجراءات الدخول الى موقع التطعيم لضمان تنفيذ التباعد الاجتماعي .

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وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استكمال حملة تطعيم شلل الاطفال العضلى المسمى بالسلوك أول يوليو المقبل فى جميع المحافظات للمواليد من شهر 1-1-2016 وحتى 22-3-2018، موضحة أن التطعيم سيكون عن طريق الحقن فى الذراع للأطفال المستهدفين من الحملة.

وكانت وزارة الصحة والسكان أطلقت 9 يونيو الجارى، حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال مستهدفة مواليد 2016 بداية من 1 يناير 2016 حتى 22 مارس 2018 وقالت الوزارة أنه يرجى من الأمهات إحضار شهادة الميلاد وارتداء الكمامة الطبية عند التطعيم كما شددت على أهمية أن يكون هناك مرافق وأحد مع الطفل لمنع التزاحم مشيرة إلى أن التطعيمات متوفرة بمكاتب الصحة، واستهدفت الحملة التطعيم ضد شلل الأطفال الجديدة لـ 6 مليون طفل كما تهدف منع خطورة 15 نوعا من الأمراض كما يسمح للأطفال الأجانب بالتطعيم ويكون التطعيم بالحقن وليس جرعات الطعم الفموى وأن التطعيم يتم بالحقن سولك الجزيئى بجرعتين يفصل بينهما شهر.