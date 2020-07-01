شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة تقدير شبابية.. أكبر طائرات ورقية تحمل صور الرئيس السيسي وشهداء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مبادرة شبابية من أهل مدينة طنطا، صنع الشباب طائرات ورقية كبيرة تحمل صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وشهداء الجيش والشرطة لإرسال تحية منهم وتقدير على ما قاموا به من تضحيات وجهد لدعم بلدهم مصر خلال الفترة الماضية.

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وقال الشباب، إنهم صنعوا الطائرة تقديرا لجهود الرئيس، ولتضحيات رجال الجيش والشرطة، مؤكدين أنهم وضعوا بجوار صور الشهداء، رمز سوبر مان، لأن الشهداء قدموا تضحيات كبيرة، مؤكدين أن هذا أقل شيء يعبر به الشباب عن حبهم لبلدهم.

وانتشرت هواية صناعة الطائرات الورقية في مصر بعد حظر كورونا، وإغلاق العديد من وسائل الترفيه والكافيهات، ما دفع الشباب للبحث عن هواية مختلفة.