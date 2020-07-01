شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة تقدير شبابية.. أكبر طائرات ورقية تحمل صور الرئيس السيسي وشهداء مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مبادرة شبابية من أهل مدينة طنطا، صنع الشباب طائرات ورقية كبيرة تحمل صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وشهداء الجيش والشرطة لإرسال تحية منهم وتقدير على ما قاموا به من تضحيات وجهد لدعم بلدهم مصر خلال الفترة الماضية.
وقال الشباب، إنهم صنعوا الطائرة تقديرا لجهود الرئيس، ولتضحيات رجال الجيش والشرطة، مؤكدين أنهم وضعوا بجوار صور الشهداء، رمز سوبر مان، لأن الشهداء قدموا تضحيات كبيرة، مؤكدين أن هذا أقل شيء يعبر به الشباب عن حبهم لبلدهم.
وانتشرت هواية صناعة الطائرات الورقية في مصر بعد حظر كورونا، وإغلاق العديد من وسائل الترفيه والكافيهات، ما دفع الشباب للبحث عن هواية مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة تقدير شبابية.. أكبر طائرات ورقية تحمل صور الرئيس السيسي وشهداء مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.