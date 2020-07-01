شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يكلف بسرعة شراء 6 قطارات نوم متكاملة وفقا لأعلى المواصفات الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية، وتمت المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة وعلى قائمة المركز المالي وتقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 حيث حققت الشركة اجمالي ايرادات بلغ 183 مليون جنيه مقابل 165 مليون جنيه عام 2018 بزيادة قدرها 10.4%.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء محمد نصر الله، رئيس الشركة ما تم انجازه من أعمال التطوير حتى عام 2019 والمتمثلة فة أعمال تطوير اسطول العربات ( تطوير 26 عربة نوم الماني من أصل 46 عربة وعدد 7 عربة نادي ألمانى من أصل 12 عربة نادى وتطوير 13 عربة نوم أسبانى من أصل 55 عربة و 2 عربة نادى إسبانى من أصل 10 عربات نادى كما تم استعراض ماتم من تطوير للبنية التحتية للمطبخ الرئيسى والمغسلة.

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كما تم استعراض أعداد الركاب الأجانب والمصريين عن عامى 2018 و2019 حيث بلغ عام 2018 عدد الركاب المصريين 331 الف راكب والأجانب 77.5 ألف راكب باجمالى عدد ركاب يبلغ 408.5 ألف راكب مقابل وصول عدد الركاب المصريين عام 2019 إلى 317.3 الف راكب والأجانب إلى 111.1 ألف راكب بإجمالى 428.4 راكب أى بزيادة إجمالية للركاب بواقع 19.8 الف راكب بنسبة زيادة 5%.

ووجه الوزير بالتطهير والتعقيم المستمر للعربات والتغيير المستمر لكاقة المفروشات والاداوات المستخدمة من قبل الركاب بالقطارات لمواجهة فيروس كورونا وضرورة الاسراع في شراء عدد 6 قطارات نوم وفقا لاعلى المواصفات الحديثة لقطارات النوم لاستيعاب الزيادةالوافدة الى مصر خلال الاعوام القادمة والتوسع في تشغيل اكشاك جديدة في عدد من المحطات التي تم تطويرها مؤخرا مثل محطة دمنهور وكذلك الاستمرار في فتح اسواق جديدة للشركة خارج نطاق محطات السكك الحديدية كالتوسع في ادارة بوفيهات الشركات والهيئات التي لاتتبع وزارة النقل والاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة بحيث تكون على أعلى مستوى فندقي بما يساهم في زيادة إيرادات الشركة.