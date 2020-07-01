شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خطوات التقديم على طلب تركيب عداد الكهرباء الكودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فيديو مبسط لشرح خطوات التقديم على طلب تركيب عداد الكهرباء الكودى من خلال المنصة الالكترونيه الموحدة لخدمات الكهرباء، والتى تقدم ما يقرب من 16 خدمة تشمل كافة خدمات وزارة الكهرباء و شركاتها.

وأوضح الفيديو أنه يمكن للمواطن الراغب في تقديم طلب تركيب عداد الكهرباء الكودى الدخول على موقع الوزارة والضغط على الرابط الخاص بالمنصة الالكترونيه الموحدة لخدمات الكهرباء، ثم يقوم بتسجيل بياناته وتقديم الطلب وإرسال صورة البطاقة الشخصية وبيانات إيصال الممارسة وصورة للعقار من الخارج.

Advertisements

وأضاف الفيديو، أنه سيتم إرسال رقم لكل طلب ليتمكن المواطن من متابعة طلبه وسيتم توصيل الخدمة لمقدم الطلب خلال أيام من تقديم الطلب. وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكد أنه سيتم البدء في تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية و المخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع اليوم الأربعاء وحتى 15 اغسطس المقبل بالنسبة لأصحاب نظام الممارسة فقط.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من تجهيز المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء لبدء تلقى طلبات العداد الكودى والقانونى، موضحا أنه حريص على إطلاق الموقع بشكل كامل وكافة خدماته الإلكترونية.

وأضاف حمزة، أنه سيتم تقديم كافة الأوراق والرسوم المالية وكل الإجراءات إلكترونيا ولن يتم السماح بتلقى الطلبات من خلال شركات توزيع الكهرباء لمنع تكدث وزحام المواطنين لتجنب الاختلاط وانتشار فيروس كورونا المستجد.