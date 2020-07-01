شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة تعود لصالات مطار القاهرة الدولى بعد 3 شهور من التوقف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى، بعد ظهر اليوم الأربعاء كثافة تشغيل عالية داخل صالات السفر رقم 1، وذلك تزامناً مع عودة حركة الطيران بعد توقف استمر نحو ثلاثة شهور، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.

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وتضمنت الإجراءات الاحترازية مع بدء عودة الرحلات، تعقيم وتطهير جميع الطائرات قبل وبعد كل رحلة وارتداء الكمامات إجبارى داخل الطائرة لكل من الركاب والطاقم، وتقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، مع توفير عدد كبير من الحقائب الصغيرة للركاب تحتوى على مجموعة حماية موصى بها عالمياً (مطهرات وقفزات وكمامات)، بالإضافة إلى تخصيص أماكن محددة لذوى الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة وتخصيص آخر صفين فى الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم والتعامل معهم وفقاً لإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

ومن المقرر أن تقلع من مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم الأربعاء، 38 رحلة دولية لنقل قرابة 3236 راكبا، من جنسيات مختلفة، كما تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، أولى رحلاتها الدولية المنتظمة من مطار القاهرة لنقل ما يقرب من 2000 راكب على متن 14 رحلة دولية.