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شكرا لقرائتكم خبر عن عودة السياحة المصرية وتصريحات صادمة من رضا عبد العال بموجز الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول موجز الخليج 365 الذى قدمته الزميلة شروق وجدى وأعده الزميل على حسان، تفاصيل عودة السياحة للمدن الساحلية المصرية بالإضافة إلى عودة حركة الطيران بعد وقفها منذ 3 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا عالميا.
كما تطرق موجز الخليج 365 إلى إعلان هيئة السكة الحديد تشغيل 44 جرارا ضمن صفقة شركة جنرال إلكتريك لخدمة قطارات الركاب، بالإضافة إلى استمرار استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة التي انطلقت في يوم 21 يونيو الماضي.
كما سلط الموجز الإخباري لليوم السابع الضوء على الزيادة التاريخية لأسعار الذهب والتي سجلت 800 جنيه للجرام عيار 21، بالإضافة إلى تصريحات رضا عبد العال الصادمة عن الأهلى والحكام.
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