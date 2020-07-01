شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الغردقة وشرم الشيخ تستقبلان رحلات طيران بعد توقف 104 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها، وصول أول الأفواج السياحية إلى مصر، برحلتين لمدينتي شرم الشيخ والغردقة، واكتشاف بترولي جديد، فضلا عن تقارير بشأن تطورات فيروس كورونا حول العالم، وتغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصرالحكومة: إحالة 16 ألف مخالفة بناء إلى النيابة العسكرية حتى الآن

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعاً لبحث الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء والاشتراطات البنائية، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

السياح لمحافظ البحر الأحمر: الإجراءات الوقائية عالمية ونشكر مصر على الاستقبال

تابع محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مراحل نقل وتسكين رحلة السياحة الخارجية التي وصلت صباح اليوم الأربعاء، مطار الغردقة الدولي قادمة من أوكرانيا، وعلى متنها عدد من السائحين، حيث حرص على التأكد بنفسه من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، سواء خلال مرحلة النقل بأتوبيسات أحد الشركات السياحية، أو مرحلة التسكين داخل فنادق مدينة الغردقة.

ذاكر في البيت.. ”الخليج 365” يقدم أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة 2020 فى مادة المنطق.. وأهم الأسئلة المتوقعة فى امتحان نهاية العام.. ونماذج إجابات مبسطة لأفضل الأساتذة

بدأ طلاب الثانوية العامة أداء الامتحانات وكانت البداية بامتحان مادة اللغة العربية يوم 21 يونيو الماضي، وستستمر حتى يوم 21 من شهر يوليو القادم، لذا حرصًا من جريدة ”الخليج 365” على دورها الاجتماعي تجاه الطلاب، وكما عودناهم كل عام، نقدم لهم أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في كافة المواد على مدار الفترة القادمة وحتى نهاية الامتحانات، لمساعدة الطلاب على المذاكرة جيدًا قبل موعد الامتحان المحدد، من خلال نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد، واليوم نقدم مراجعة ليلة الامتحان في مادة المنطق للثانوية العامة. متمنين لجميع الطلاب دوام التوفيق والتفوق.

الحكومة: ربط تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمبانى المخالفة بسداد مبلغ لجدية التصالح

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء ، اجتماعاً لبحث الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء والاشتراطات البنائية، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاعي الزراعة والري في سيناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاعي الزراعة والري في شبه جزيرة سيناء، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي الجهات المعنية.





التموين تدرج الكمامات القماش ضمن سلع البطاقات.. والتوزيع أول الأسبوع المقبل

أدرجت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء كمامات القماش على النظام الإليكتروني لمنظومة صرف السلع التموينية المدعمة، وجارى توريد الكمامات من الشركات المنتجة لمخازن شركات الجملة التابعة للوزارة، حيث من المقرر بدء توزيع الكمامات للمواطنين من أصحاب بطاقات التموين بمنافذ التوزيع، ومن خلال بقالين التموين اعتبارا من يوم السبت أو الأحد المقبل، بمتوسط عدد 2 كمامة لكل بطاقة تموين وبسعر 8.5 جنيه للكمامة .





فيديو.. طفل يختبئ فى محرك طائرة بالكونغو أملا فى الهجرة إلى أوروبا

فى حادثة كادت تتحول لمأساة، عثر رجال الأمن في مطار مايا مايا الدولي في برازافيل، جمهورية الكونغو، أمس الثلاثاء، على طفل مختبئ داخل محرك الطائرة قبل إقلاعها، وبحسب فيديو نشرته صحيفة "البيان" عثر على الطفل قبل إقلاع الطائرة إلى فرنسا، وتشهد أوروبا تدفق أعداد من المهاجرين غير الشرعيين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في القارة السوداء.





رسميا.. نوران جوهر تتصدر التصنيف العالمى للاسكواش بعد اعتزال رنيم الوليلى

تصدرت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادى دجلة، التصنيف العالمى للاسكواش فى آخر تحديث له طبقاً لرابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "psa" وذلك للمرة الأولى فى تاريخها بعد اعتزال المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة، وتعد هذه المرة الأولى للاعبة وادى دجلة الشابة التى تتصدر فيها التصنيف العالمى عبر مسيرتها الاحترافية، حيث كان المركز الثانى هو أفضل مركز وصلت إليه فى التصنيف العالمى للعبة.

رئيس "مصر للطيران" لليوم السابع: فوجئنا بنسبة التشغيل تصل لـ75%

أكد الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران اليوم الأربعاء فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن معدل التشغيل اليوم بالنسبة للناقل الوطنى مصر للطيران، قد فاق كل التوقعات، فقد بلغ نسبة 75% وهذه نسبة كبيرة بالنسبة لأول يوم فى معدل التشغيل عقب فترة تعليق حركة الطيران بسبب فيروس كورونا مارس الماضى.

Advertisements





العربية: مقتل 50 مواطنا في احتجاجات أعقبت وفاة مطرب مشهور بإثيوبيا

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، مقتل 50 مواطنا في إثيوبيا في احتجاجات أعقبت وفاة مطرب مشهور.

وكانت صحيفة "إثيوبيا أوبرزفر" قالت إن المغنى الشاب وكاتب الأغانى الشهير هاكالوا هونديسا، قتل بالرصاص مساء الإثنين الماضى حوالي الساعة 9:30 مساء في إحدى ضواحي أديس أبابا.





ادخلوا مصر آمنين .. وصول أول رحلة طيران خارجية من أوكرانيا للغردقة تضم 175 سائحا.. التنوزرة والمزمار تحية الاستقبال.. المطار يحتفى بالحدث برش الطائرة بمدافع المياه.. وشرم الشيخ تستقبل الضيوف بالموسيقى.

استقبلت مدينة الغردقة السياحية، عاصمة محافظة البحر الأحمر الساحلية، اليوم الأربعاء، أول رحلة طيران خارجية، عقب قرار استئناف حركة الطيران والسياحة الخارجية، والتي أغلقت لفترة دامت لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووصلت رحلة الطيران اليوم من مطار العاصمة الاوكرانية كييف وتقل علي متنها 175 راكبا أوكرانى الجنسية، حيث تم تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة فور وصولهم لأرض مهبط مطار الغردقة الدولي .





مصر للطيران تنظم 14 رحلة دولية وتطرح تخفيضات على رحلات أوروبا وأمريكا

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، أولى رحلاتها الدولية المنتظمة من مطار القاهرة لنقل ما يقرب من 2000 راكب على متن 14 رحلة دولية، حيث استقبل المسافرين بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والطيار حسن منير مساعد رئيس مصر للطيران للخطوط الجوية ولفيف من قيادات مصر للطيران.

متحدث "الزراعة": ارتفاع الرقعة المزروعة فى مصر إلى 9.4 مليون فدان.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تعمل منذ 6 سنوات، على الاستثمارات فى الأراضى الزراعية، موضحا أن الرقعة الزراعية وصلت الآن إلى 9.4 مليون فدان، وهذا رقم كبير بالمقارنة مع السنوات السابقة.

وأضاف الدكتور محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" على قناة اكسترا نيوز، أن هناك توسعا زراعيا فى العديد من المناطق، موضحة أن المنظومة الزراعية تحتاج إلى الأرض والمياه، والدولة بها أراضى زراعية كبيرة وفق دراسات تنفذها أجهزة الوزارة، وتحديد المناطق التى يمكن التوسع فى زراعتها.

جمال بخيت يطرح أغنية "قوة مصر" فى الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو

طرح الشاعر جمال بخيت أغنية جديدة من كلماته، بعنوان "قوة مصر"، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو.

وبمشاهد مبهجة من ثورة 30 يونيو، وصور للمشروعات القومية، التي نفذتها الدولة، خلال السنوات الماضية، وصور الشهداء، والمشاهد التاريخية التي تعكس عظمة مصر، وصور للرئيس السيسي في الأمم المتحدة، وفي المحافل الدولية، وظهور لعلماء مصر تقول كلمات الأغنية " قوة مصر.. عزة مصر.. إرادة مصر.. وخير وسلام... دول أولادها دول أوتادها.. دول مددها عام ورا عام".

شبورة بأغلب الأنحاء اليوم وطقس حار بالقاهرة والعظمى 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى وشبورة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

تعرف على السيرة الذاتية للمتحدث العسكرى تامر الرفاعى بعد ترقيته لرتبة عميد

قامت الصفحة الرسمية للعقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، بتغيير الصورة الرئيسية بعد ترقية المتحدث العسكرى لرتبة عميد بداية من اليوم الأربعاء الأول من يوليو.