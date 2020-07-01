شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 16 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بعدد من المحافظات للعام الدراسى 2020-2021، فى الفترة من 1 حتى 16 يوليو 2020.

جاء ذلك فى إطار رؤية جمهورية مصر العربية 2030، وسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير التعليم الفنى بمصر ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية بالمدارس الفنية، فقد تم إطلاق نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبق للمعايير الدولية لأول مرة بمصر العام الدراسى السابق.

وأوضحت الوزارة أن شروط التقديم فى المدارس: أن لا يزيد سن الطالب فى أول أكتوبر 2020 عن 18 عام، وأن يكون الطالب لائقًا طبيًا، أن يكون الطالب مصري الجنسية، أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة، ويفضل أن يكون من أبناء المحافظة التى تقع بها مدرسة التكنولوجيا التطبيقية.

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة هى: صورة استمارة النجاح شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسى (الإعدادية) 2019/2020، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، وصورة شهادة الميلاد وشهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب، وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم، وطلب التحاق بالمدرسة، وصورة بطاقة ولى الأمر.

والمدارس هى:

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- مدرسة I-TECH للتكنولوجيا التطبيقية (بحد أدنى 254 درجة).

- ومدارس (السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية "الإنتاج الحربى"، حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية "الإنتاج الحربى"، محمد متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية، التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الثانوية الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، الكترو مصر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية، الصالحية الثانوية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة إيجيبت جولد الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية) بحد أدنى 240 درجة.

- مدرسة العربى الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية (بحد أدنى 250 درجة) علي أن يقتصر القبول علي الطلاب قاطني مدينتي بنها وقويسنا.

- السويدى الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية (بحد أدنى 252 درجة).