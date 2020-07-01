شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تدرج الكمامات القماش ضمن سلع البطاقات.. والتوزيع أول الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدرجت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء كمامات القماش على النظام الإليكتروني لمنظومة صرف السلع التموينية المدعمة، وجارى توريد الكمامات من الشركات المنتجة لمخازن شركات الجملة التابعة للوزارة، حيث من المقرر بدء توزيع الكمامات للمواطنين من أصحاب بطاقات التموين بمنافذ التوزيع، ومن خلال بقالين التموين اعتبارا من يوم السبت أو الأحد المقبل، بمتوسط عدد 2 كمامة لكل بطاقة تموين وبسعر 8.5 جنيه للكمامة .

وستقوم وزارة التموين من خلال شركتي الجملة التابعتين للوزارة، بصرف الكمامات لمنافذ التوزيع وبقالين التموين بمجرد توريدها من الشركات المنتجة، وأيضا بعد قيام بقالي التموين بصرف أول استعاضة من السلع للمواطنين وعند حصولهم على الاستعاضة الثانية سيحصلون على الكمامات لتوزيعها على المواطنين.

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وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، لذا كان من الواجب أن يتم وضع مقترح صرف الكمامات على البطاقات التموينية موضع التنفيذ، وذلك للاستفادة من كفاءة وفاعلية البطاقة التموينية فى توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.