الصحة العالمية: لم تثبت فاعلية بلازما المتعافين فى علاج فيروس كورونا

وأكد الدكتورعبد الناصر أبو بكر مدير وحدة التأهب لمخاطر الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية أنه لا توجد أى دراسة أو دليل على تحور فيروس كورونا على مستوى العالم، مضيفا أن البلازما لم تثبت فاعليتها علميا فى علاج كورونا أو حتى تخفيف حدة الأعراض الخاصة بالمرض.

ولفت إلى وجود أسباب لتلك الزيادات، بينها زيادة قدرة الدول على إجراء التحاليل والكشف عن المزيد من الحالات، وتخفيف التدابير الاجتماعية فى شهر رمضان، كما أن البلدان المتضررة من النزاعات تواجه تحديات الإبلاغ عن الإصابات.

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وأكد أنّه مع فتح الأماكن هناك خطر يتمثل فى زيادة الحالات، موضحا أنّ رفع القيود والحظر لا يعنى التخلص من الإجراءات الوقائية من خلال الكشف على الحالات وتتبع المخالطين، ومع فتح المطارات يجب مواصلة التدابير الاحترازية لنقاط الدخول، وعلى الأشخاص الذين يخرجون من منازلهم اتباع تدابير الحماية.

وكان المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، دعا لعقد مؤتمر صحفى بشأن مستجدات فيروس كورونا (COVID-19) ودور الأفراد والمجتمعات فى احتواء الجائحة مع رفع القيود وتخفيف الإجراءات الاحترازية.