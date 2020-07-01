السيسى يتسلم أوراق اعتماد 6سفراء.. ويؤكد الحرص على تعزيز العلاقات (صور)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم اليوم أوراق اعتماد ستة سفراء جدد، وهم: - خوسيه إيسونو ميتشا أكينج – سفير جمهورية غينيا الاستوائية. - إيلى سى بيى – سفير جمهورية السنغال. - اللواء انسيلم شيجونجو باهاتى – سفير جمهورية تنزانيا المتحدة. -هشام بن محمد الجودر – سفير مملكة البحرين. - ايلمارس بريديكس- سفير جمهورية لاتفيا. - جيورجي بوريسسينكو - سفير جمهورية روسيا الاتحادية. ورحب الرئيس بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة. Advertisements

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