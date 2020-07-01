شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليونان: الحل فى ليبيا يكون عبر رحيل القوى الأجنبية وخاصة تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، بوزير خارجية اليونان نيكوس دندياس لبحث أزمة ليبيا، وأكد وزير خارجية اليونان، أن الحل فى ليبيا يكون عبر رحيل القوى الأجنبية خاصة التركية، مشددا على أن وجود قوى أجنبية فى ليبيا لا يؤدى لحل.

وعبر وزير الخارجية اليونانى عن استنكاره للغزو التركى لليبيا، مؤكدا أنه يرحب بكل المبادرات لإنهاء الأزمة فى ليبيا، وذلك وفق "العربية".

وذكرت وسائل إعلام ليبية، أن وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس وصل إلى طبرق للقاء رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح.

وفى وقت سابق قال نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان، أن حل الأزمة الليبية يتطلب حلاً يأتى من الليبيين أنفسهم، مشددا فى تصريحاته المشتركة مع نظيره التونسى نور الدين عراى، بعد انتهاء اجتماعهم، على استعداد اليونان لتقديم خدمات جيدة لتونس فى علاقاتها مع الاتحاد الأوروبى، حيث يدعم الأخير جهود تونس لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنمائية.