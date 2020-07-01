شكرا لقرائتكم خبر عن السياح لمحافظ البحر الأحمر: الإجراءات الوقائية عالمية ونشكر مصر على الاستقبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مراحل نقل وتسكين رحلة السياحة الخارجية التي وصلت صباح اليوم الأربعاء، مطار الغردقة الدولي قادمة من أوكرانيا، وعلى متنها عدد من السائحين، حيث حرص على التأكد بنفسه من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، سواء خلال مرحلة النقل بأتوبيسات أحد الشركات السياحية، أو مرحلة التسكين داخل فنادق مدينة الغردقة.

وأجرى المحافظ عدداً من اللقاءات ببعض السائحين عقب وصولهم وسألهم عن رأيهم في الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة والتى خضعوا لها، حيث أشادوا بدقة الإجراءات الوقائية المتبعة ووصفوها بأنها عالمية سواء في مطار الغردقة الدولي، أو خلال مرحلة نقلهم عبر أتوبيسات سياحية فاخرة، كما أشادوا بالاجراءات الإحترازية خلال دخولهم فنادق الإقامة، ووجهوا الشكر للدولة المصرية على حفاوة الإستقبال والترحيب.

رافق المحافظ خلال الزيارة، نائب المحافظ الدكتورة يسرا عطية، وسكرتير عام المحافظة اللواء محمد بندارى،والسكرتير العام المساعد اللواء هشام الطويل، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، وعدداً من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، ومدير مطار الغردقة الدولي اللواء نبيل الملاح، وعدداً من قيادات وزارة الطيران المدني.

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يذكر أن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، حرص صباح اليوم الأربعاء، على إستقبال أول طائرة سياحة خارجية، بمطار الغردقة الدولي قادمة من أوكرانيا وعلى متنها 165سائح، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بعودة السياحة وحركة الطيران مطلع شهر يوليو الجاري، في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفى مقدمتها محافظة البحر الأحمر، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر.