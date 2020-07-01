شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتخصيص أراضى بالساحل الشمالى لإقامة مجمتعات عمرانية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسميه قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى 361 لسنه 2020 لإعادة تخصيص قطع الأراضى المبينة فيما بعد بناحية الساحل الشمالى الغربى باجمالى 707234.5 فدان تقريبا لصالح هيئة المجتماعات العمرانيه الجديدة، وذلك لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة. والأراضى كما هو موضوح بالجريده الرسمية.

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