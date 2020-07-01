"الصحة العالمية": نواجة مشكلة مع غالبية الدول التى خففت التباعد الاجتماعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أن المنظمة تواجه أزمة مع الدول التى قامت بتخفيف الاحترازات الوقائية، ولكن نجاح الحكومات فى إشراك المجتمع فى القرارات والتدابير الاحترازية مهم وسيساعد فى احتواء الفيروس.

وأكد خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط على ضرورة احتواء الفيروس والاستمرار فى التباعد الإجتماعى وضرورة ارتداء الكمامات التى تساعد فى عدم التعرض للإصابة بالفيروس مشيرا إلى أنه لا يوجد دليل على تحور الفيروس أو ضعف قدرته على إصابة البشر.

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وقالت الدكتورة رنا الحجة مديرة الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها فى المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن غالبية الحالات المصابة بفيروس كورونا تشفى شفاء تاما موضحة أن المنظمة وضعت معايير لخروج المرضى من المستشفيات وبناء عليها يتم تحديد الشفاء من المرض لافتة إلى أن المريض بعد 10 ايام من انتهاء الاعراض يتم شفائه من المرض واكدت أن غالبية الحالات عند شفائها تكتسب مزيد من المناعة ضد المرض.

وكان المكتب الاقليمى منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط دعا لعقد مؤتمر صحفى بشأن مستجدات فيروس كورونا (COVID-19) ودور الأفراد والمجتمعات فى احتواء الجائحة مع رفع القيود وتخفيف الإجراءات الاحترازية.