شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تلقى طلبات العداد الكودى حتى 15 أغسطس من خلال المنصة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم البدء في تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب عداد الكهرباء الكودى اعتبارا من اليوم وحتى 15 أغسطس المقبل من خلال المنصة الالكترونيه لخدمات الكهرباء.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنه يمكن للمواطن الراغب في تقديم طلب تركيب عداد الكهرباء الكودى الدخول على موقع الوزارة و الضغط على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونيه الموحدة لخدمات الكهرباء ، ثم يقوم بتسجيل بياناته و تقديم الطلب و ارسال صورة البطاقة الشخصية و بيانات إيصال الممارسة.

وأضاف البيان أنه سيتم إرسال رقم لكل طلب ليتمكن المواطن من متابعة طلبه و سيتم توصيل الخدمة لمقدم الطلب خلال أيام من تقديم الطلب.

كان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكد أنه سيتم البدء في تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية و المخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع اليوم الأربعاء وذلك بالنسبة لأصحاب نظام الممارسة فقط، موضحا أنه تم الانتهاء من تجهيز المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء لبدء تلقى طلبات العداد الكودى و القانونى ، موضحا أنه حريص على إطلاق الموقع بشكل كامل و بكافة خدماته الالكترونيه.