ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنت بالقاهرة وسوهاج .

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بنشر مشاركات عبر موقع "فيس بوك" تتضمن الإعلان عن توفير أرقام وهمية للإتصال عن طريق الإنترنت وقدرته على تمرير المكالمات الدولية.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل إقامته، وضبط بحوزته هاتف محمول المُستخدم ، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وملكيته للتطبيقات بغرض الإستفادة مادياً .

كما تمكنت من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة إحدى الصفحات بموقع "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع أرقام هواتف أجنبية بدون بيانات لمن يرغب من المواطنين على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) وضبط بحوزتهما (هاتف محمول) المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار اليها .

كما تم ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بسوهاج لقيامه بإدارة إحدى الصفحات بموقع "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع وشراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية نظير مقابل مادى ، وضبط بحوزته هاتف محمول المُستخدم فى إرتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.