الأمن العام ينفذ 46 ألف حكم قضائي ويضبط 81 تاجر مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 30 قطعة سلاح ناري، 81 قضية مخدرات وتنفيذ 46067حكم قضائى متنوع. كما ضبط 15 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، 136 دراجة نارية مخالفة، 22854 مخالفة مرورية، وفحص 75 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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