الداخلية: ضبط 11 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط مصنع مستلزمات طبية بدون ترخيص بمحرم بك وبداخله قرابة 11 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات.

كانت معلومات وتحريات إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت بقيام (المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع المستلزمات الطبية – كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع وتعبئة المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص الجهات المعنية المختصة داخل المصنع المشار إليه دون إتباع الإشتراطات الصحية اللازمة.

وبقصد طرحها للبيع على جمهور المستلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تم إستهداف المصنع وأمكن ضبط (10600 كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية ، وكمية من مستلزمات الإنتاج "مجهولة المصدر") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.