ضبط مصنع يعيد تدوير الكمامات المستعملة وطرحها بالأسواق في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت مديرية أمن القليوبية بالاشتراك مع قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات ويعيد تدويرها تمهيدا لطرحها بالأسواق.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص "مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب" بإدارة مصنع ملابس بدائرة المركز، لتصنيع الكمامات الطبية المغشوشة المقلدة من خامات رديئة ومرتجعات الأسواق "مُعاد تدويرها" وخامات مجهولة المصدر لا يوجد لها أى أوراق أو مستندات تدل على شرعية حيازتها أو إستخدامها فى ذلك المنتج وإستخدام علامات تجارية خاصة بإحدى الشركات ووضعها على المنتج النهائى على أنه توكيل لتلك العلامات تمهيداً لبيعها وطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مالك المصنع، وبتفتيشه عثر على (161 ألف كمامة طبية- 35 ألف غطاء رأس خاص بالعمليات- 13 ألف قفاز طبى شفاف- 5 آلاف بدلة طبية خاصة بالعمليات- 3600 متر قماش مُعد للتصنيع- 22 لفة معدنية خاصة بدعامات الكمامات- 7 ماكينات تصنيع)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.