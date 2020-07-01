ضبط أدمن صفحة "تسريب إمتحانات 3 ثانوى بإذن واحد أحد بدون مقابل" في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط طالب بأسيوط لإدارته "مجموعة" على شبكة الإنترنت زعم من خلالها قدرته على توفير أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة بأسيوط.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة المجموعة المسماه "تسريب إمتحانات 3 ثانوى بإذن واحد أحد بدون مقابل" بأحد التطبيقات على شبكة "الإنترنت" بنشر مشاركات تتضمن إدعاء قدرته على توزيع أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة نظير مقابل مادي.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائى من خلال الفحص الفنى وإجراء التحريات عن أن وراء إرتكاب ذلك النشاط (طالب، مقيم بمحافظة أسيوط).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة والمشاركات المشار إليها، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وإدارته للمجموعة بقصد الإستفادة المادية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.