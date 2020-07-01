مقتل عنصر إجرامي في تبادل اطلاق النار مع قوات الشرطة بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

لقى رقيب شرطة مصرعه أثناء محاولة منع لصوص من سرقة دراجته، فيما قتل عنصر إجرامي أحد المتهمين، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وضبط باقي المتهمين بشبرا الخيمة.

تلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة إخطارا بإستقبال إحدى المستشفيات بدائرة القسم - رقيب شرطة (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) مصاب برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

وقررت زوجته أنه أثناء تواجدها وزوجها بمنزل والدتها الكائن بدائرة قسم أول شبرا الخيمة وتركه الدراجة النارية ملكه أمام العقار تناهى إلى سمعه صوت جهاز الإنذار الخاص بها وبإستطلاعه الأمر شاهد بعض الأشخاص حال شروعهم فى سرقتها وتمكن من الإمساك بأحدهم فقام آخر بإطلاق عيار خرطوش تجاهه فأحدث إصابته وهربوا تاركين الدراجة النارية حيث قامت بمساعدة الأهالى بنقله للمستشفى إلا أنه توفى متأثراً بإصابته.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالقليوبية أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أربعة أشخاص ("أحدهم له معلومات جنائية"، مقيمين بمنطقة شبرا الخيمة).

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط ثلاثة منهم ولدى إستشعار الرابع بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، فقامت القوات بمبادلته إطلاق النيران مما أسفر عن مصرعه.

وعُثر بجواره على (بندقية آلية بخزينتها 5 طلقات- بندقية خرطوش- فرد خرطوش).

بمواجهة المتهمين بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الذى لقى مصرعه وقرروا أنهم أثناء قيامهم بسرقة الدراجة النارية الخاصة بالمجنى عليه إستشعر وجودهم وحال محاولته ضبطهم قاموا بالهرب وأطلق المتهم الرابع عيار من فرد خرطوش كان بحوزته تجاه المجنى عليه مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته تاركين الدراجة النارية وفروا هاربين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات

