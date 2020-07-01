محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى إحباط جلب أجهزة بث فضائي لتهرب من سداد الرسوم بميناء الاسكندرية. أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ الإسكندرية إعتزام إحدى شركات الخدمات الإعلانية كائنة بمحافظة الجيزة، إستيراد رسالة أجهزة مضخمات صوت "عقب حصولها على موافقات الجهات المعنية" وقيامها بإخفاء مشمول مخالف ضمن المشمول الأصلى الوارد بالمستندات بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية. Advertisements وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لجرد محتويات الرسالة، أسفرت أعمالها عن ضبط (2 جهاز إنكودر- جهاز ديكودر). بعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأن المضبوطات عبارة عن أجهزة بث فضائى وليست أجهزة مضخمات الصوت السابق الموافقة على إستيرادها بالمستندات، بالمخالفة لقانون الجمارك، وبمواجهة مندوب صاحب الشأن (مستخلص جمركى) نفى علمه بما تحويه الرسالة من مخالفات وإقتصار دوره على إنهاء الإجراءات. قدرت القيمة والرسوم الجمركية بمبلغ (479949) أربعمائة وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعة وأربعون جنيهاً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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