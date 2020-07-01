محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا توجد دلائل على تحور الفيروس أو تغيّر قدرته على الإصابة والانتشار، ونتابع مع المجتمع الأكاديمي هذا الأمر.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة اليوم الأربعاء، أن المنظمة تنسق بشكل فعال مع الدول والمراكز البحثية وجميع الفاعلين في إنتاج الأدوية للوصول إلى علاج ولقاح مناسب لمواجهة كورونا، وتتابع تطور التجارب التي يتم إجراؤها حاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: لا يوجد دليل على تحور كورونا وتغير خصائصه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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