محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن هناك ما يزيد عن 132 لقاحا قيد التطوير على مستوى العالم، لافتة إلى أنه بالوقت الحالي لدينا أكثر من 10 لقاحات بالمرحلة الثالثة للإنتاج.
وأضافت "الحجة" في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة اليوم الأربعاء: "هذا أمر سريع جدا في صناعة اللقاحات، لأن تطوير اللقاحات يأخذ سنوات للوصول إلى سلامة وفعالية اللقاح".
وأشارت إلى أن المنظمة خصصت منصة للقاحات والأدوية والفحوصات لتسمح بمشاركة التجارب بكل الدول والمؤسسات للمساهمة في كل البحوث العلمية للأدوية واللقاحات
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: 132 تجربة لإنتاج لقاح لكورونا.. و10 منهم في المراحل النهائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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