الصحة العالمية: نواجه مشكلة مع الدول التي خففت قيود كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تواجه مشكلة حقيقية مع الدول التي خففت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لكن نجاح الحكومات في إشراك المجتمع في القرارات والتدابير الاحترازية يساعد في احتواء الفيروس.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة اليوم الأربعاء: أنه من الضروري العمل على إجراءات احتواء الفيروس والاستمرار في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات التي تساعد في عدم التعرض للإصابة بالفيروس.
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