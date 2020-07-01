بالانفوجرافيك.. كيف تقدم على عداد كودي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم البدء في تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب عداد الكهرباء الكودى اعتبارا من اليوم وحتى 15 أغسطس المقبل من خلال المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء.

وسيتم استقبال طلبات تركيب العدادات الكودية بالعقارات إلكترونيًا من خلال الدخول على رابط المنصة https:eehc.gov.eg/

ويوضح الانفوجرافيك خطوات التقديم وهي كالآتي:

1- تسجيل الدخول على الموقع

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2-اختيار تركيب عداد كودي والضغط على طلب جديد وذلك للمباني المخالفة والعشوائية بعد إلغاء نظام الممارسة.

3- تسجيل البيانات الخاصة بالطلب "الأسم بالكامل رباعي وعنوان تركيب العداد والمحافظة والمنطقة ورقم المحمول ورقم العقار ونوع الوحدة سكني أو تجاري أو إداري وصورة للعقار من الخارج مع صورة بطاقة الرقم القومي وصورة من وصل الممارسة".

4- صورة محضر الممارسة والبيانات الخاصة بها.

5- تنزيل تطبيق على الموبايل لمتابعة طلب تركيب العداد.