الصحة العالمية تصدم الجميع: لا نعرف موعد انتهاء جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه لا توجد لدى المنظمة أي معرفة بموعد انتهاء جائحة كورونا حتى الآن.

وأضافت "الحجة" في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة اليوم الأربعاء: "ليس لدينا إجابة للفترة الزمنية لانتهاء الوباء، لأن الفيروس جديد علينا، ونتعلم عنه كل يوم لكيفية انتقاله والمناعة ضده، وليس لدينا إجراء مؤكد للوقاية من المرض".

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وأوضحت أن الوصول إلى لقاح ضد المرض هو الأساس لمعرفة متى تنتهي الجائحة.

وقالت: "تعلمنا من الأوبئة أنها تنتهي عندما تتكون مناعة كبيرة من المرض وهي تأتي عن طريق إصابات الكثير من المجتمع وأسميها مناعة الجماعة، أو الوصول إلى اللقاح. في الوقت الحالي ليست لدينا إجابة بموعد انتهاء جائحة كوفيد 19".

ولفتت إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والالتزام بها بأكبر قدر ممكن من التباعد المجتمعي.