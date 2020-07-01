أخبار مصر | محافظ الجيزة يوجه بتوفير 5 أجهزة أشعة لتعويض نواقص المستشفيات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يوجه بتوفير 5 أجهزة أشعة لتعويض نواقص المستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة للمستشفيات والمراكز الصحية، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ مستشفيات أوسيم ومبارك المركزي بمراكز ومدن أوسيم ومنشأه القناطر، في زيارة شملت متابعه جاهزية أقسام الاستقبال والعزل للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضي والوقوف علي الخدمات المقدمة.

كما اطلع المحافظ من مدير مستشفى أوسيم على عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا التي استقبلتها المستشفى، وعدد حالات الشفاء منها والتجهيزات اللازمة وعدد الآسرة وأي احتياجات يتم دعم المستشفي بها.

ووجه المحافظ على الفور مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة بتوفير 5 أجهزة أشعة وكافة الاحتياجات اللازمة للمستشفى.

وأكد المحافظ للأطباء والممرضين على ضرورة الجاهزية الكاملة والمستمرة خلال المرحلة القادمة ورفع أقصى درجات الانضباط موجهاً في الوقت ذاته التحية والتقدير لهم لما يبذلونه من مجهودات في سبيل سلامه المواطنين.

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وكما تفقد المحافظ قسم الأشعة بمستشفى مبارك موجهاً باستقبال كافة الحالات المرضية وتقديم الرعاية والخدمة الطبية لكافه المرضى حيث حرص راشد علي التواصل مع الأطباء بالمستشفى للاطمئنان على إنتظام العمل وعدم وجود أي معوقات، مؤكداً أن الفترة المقبلة تستلزم الاستمرار في حالة الاستنفار وعدم التراخي.

وشدد المحافظ، على عدم الامتناع عن استقبال أي مريض والكشف على الحالات وتحويلها إلى أماكن أخرى في حالة عدم توافر الإمكانية لتلقي العلاج بالمستشفى.

رافق المحافظ السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة والعميد محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أوسيم ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشاه القناطر.

وفى نفس الإطار أعلنت محافظة الجيزة، عن إنطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال للاطفال من مواليد 1/1/2016 وحتى 22/3/2018 بدا من اليوم الاربعاء بأحياء ومراكز وقري المحافظة من خلال تطعيم الاطفال بجرعتين يفصل بينهما شهر من طعم شلل الاطفال المعطل سولك (بالحقن) بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية.

واكد محافظ الجيزة ان عدد الأطفال المستهدفين نحو ٤٨١ ألفا و ٤٧٧ طفلا على مستوى الإدارات الصحية وسيتم التطعيم بجميع المراكز والوحدات والمكاتب الصحية من خلال ٢٧٧ فريق مدرب وذلك بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال مشيرا إلى قيام وزارة الصحة بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم.