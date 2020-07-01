أخبار مصر | تفاصيل التحويلات بين المدارس الرسمية "عربي" و"لغات" بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل التحويلات بين المدارس الرسمية "عربي" و"لغات" بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إنه تسهيلًا من محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهـرة وتحت رعايته تم إتاحة موقع للتحويلات الإلكترونية بين المدارس وذلك تخفيفًا على أولياء الأمور من خلال الرابط التالى والذى سوف يتم تفعيله في الأيام المقبلة حتى ٢٢ أغسطس، منعًا للتزاحم وحفاظًا على الجميع.

وأضافت المديرية، أن رابط التحويلات لم يتم فتح باب التحويلات حتى الآن تابعوا لحين فتح التحويلات من هنا

وأعلنت المديرية عّن التعليمات وهي:

صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر.

استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة الا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.

الرجاء دفع قيمة استمارة طلب التحويل وقدرها 100 جنيه لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.

لن يتم التعامل مع الطلب إلا بعد الدفع.

في حالة عدم الدفع خلال 48 ساعة سيتم حذف الطلب تلقائيا

لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

في حالة وجود اي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الامر سارية وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل).

اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية احدى الرغبات طبقا للكثافات.

لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

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متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر الدخول علي الموقع من خلال الصفحة المخصصة بعد اسبوع من التسجيل ومعرفة النتيجة.

على ولي الامر إنهاء جميع إجراءات التحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغي.

بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة الاولوية للأخوة ( يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة)و الأعلى في المجموع وذلك طبقا للكثافات.

بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات يتبع الآتي:

يغلق باب التحويل في 2282020 م.

نتائج التنسيق علي مرحلتين الاولى في شهر (أغسطس) والثانية في شهر (سبتمبر) وعلى ولي الأمر مسئولية متابعة ذلك.

التحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة.

على ولي الامر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغي.

المرحلة الإبتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس ثم شهادة ميلاد أصلية).

المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة(إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي ثم شهادة ميلاد أصلية).

علي ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول.

يمنع منعا باتا جمع او دفع اي مبالغ مالية تحت اي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.