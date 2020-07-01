أخبار مصر | وزيرا الشباب والتضامن في جولة تفقدية بحي الأسمرات (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرا الشباب والتضامن في جولة تفقدية بحي الأسمرات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تفقد كلا من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبح وزيرالشباب والرياضة، حي الاسمرات برفقة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وقيادات الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.
وخلال الجولة تفقد الوزيران مجمع الخدمات الاجتماعية الذى تقيمه وزارة التضامن الاجتماعي بتكلفة ١٧٦ مليون جنيه، ويضم خدمات الاسرة والطفولة والأسر المنتجة ومشروع ٢ كفاية، للحد من الزيادة السكانيه وعدد من الحضانات ومراكز خدمات المراة والمسنين.
وقالت القباج أنه من دواعي السرور أن يشرفنا وزير الشباب والرياضة في مبني الخدمات الاجتماعية ونستمع لملاحظاته، وخصوصا أن المبني ملاصق للمدينة الشبابية ولا بد من تكامل الخدمات المقدمة من الوزارتين لأبناء وسكان حي الأسمرات أحد أهم مشروعات تطوير المناطق الخطره وأحد أهم إنجازات ثورة ٣٠ يونيه.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مجمع الخدمات المتكاملة سيكون إنعكاس لمعظم خدمات الوزارة الموجه للفئات الأولي بالرعاية وكذلك الخدمات التنموية والتربوية وسيجمع عدد من مشروعات الوزارة وبرامجها المتنوعة.
ثم قام الوزيران ومرافقيهم بجولة تفقدية لمدينة الشباب والرياضة بحي الأسمرات، وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية الجارية بها، والتي شملت منطقة ملاعب بالأبعاد القانونية وملاعب خماسية وملاعب متعددة أغراض وحمام سباحة أولمبي وحمام سباحة تدريبي وحمام سباحة للأطفال، ومبني إجتماعي، وصالة جيم.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحي علي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوسيع وتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية وتطوير المناطق العشوائية، وتحويلها إلى أماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن المصري، موضحا أن حي الأسمرات أصبح الآن واحدا من أفضل الأماكن التي تم تطويرها في محافظة القاهرة.
وتابع صبحي بأن مدينة الشباب والرياضة بحي الأسمرات، أصبحت جاهزة تماما للتشغيل الفعلي، موجها الشكر لكل من وزارة الإنتاج الحربي، وصندوق تحيا مصر، وذلك بعد جهودهم الكبيرة في إنجاز واحد من أهم المشروعات الإنشائية على مستوى الشباب والرياضة.
ويعد حي الأسمرات تجربة نجاح للدولة المصرية في تحقيق كافة أهداف التنمية وتوفير الحياة الكريمة للأسر الأكثر احتياجا وينال اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية وينعكس ذلك في حرص كافة الوزارات على تقديم أفضل خدماتها لسكان حي الأسمرات، لذلك حرصت وزارة التضامن الاجتماعي أن تنشئ مجمع خدمات يمكنمن خلاله تقديم كافة الخدمات وإقامة الأنشطة التنموية وأنشطة قطاعات الرعاية والحماية الاجتماعية وسيتم تجهيز وتأثيث المركز على أعلى مستوى يسمح بتنفيذالأنشطة وتقديم الخدمات لأهالي الأسمرات.