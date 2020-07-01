أخبار مصر | وزيرا الشباب والتضامن في جولة تفقدية بحي الأسمرات (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرا الشباب والتضامن في جولة تفقدية بحي الأسمرات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد كلا من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبح وزيرالشباب والرياضة، حي الاسمرات برفقة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وقيادات الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وخلال الجولة تفقد الوزيران مجمع الخدمات الاجتماعية الذى تقيمه وزارة التضامن الاجتماعي بتكلفة ١٧٦ مليون جنيه، ويضم خدمات الاسرة والطفولة والأسر المنتجة ومشروع ٢ كفاية، للحد من الزيادة السكانيه وعدد من الحضانات ومراكز خدمات المراة والمسنين.

وقالت القباج أنه من دواعي السرور أن يشرفنا وزير الشباب والرياضة في مبني الخدمات الاجتماعية ونستمع لملاحظاته، وخصوصا أن المبني ملاصق للمدينة الشبابية ولا بد من تكامل الخدمات المقدمة من الوزارتين لأبناء وسكان حي الأسمرات أحد أهم مشروعات تطوير المناطق الخطره وأحد أهم إنجازات ثورة ٣٠ يونيه.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مجمع الخدمات المتكاملة سيكون إنعكاس لمعظم خدمات الوزارة الموجه للفئات الأولي بالرعاية وكذلك الخدمات التنموية والتربوية وسيجمع عدد من مشروعات الوزارة وبرامجها المتنوعة.

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