أخبار مصر | برلماني يشيد بقرار زيادة المعاشات 14%: البسطاء في عقل السيسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بقرار زيادة المعاشات 14%: البسطاء في عقل السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تولي مهام منصبه منذ 6 سنوات يولي اهتماما بالفئات الأكثر احتياجا من البسطاء والفقراء من أبناء الشعب المصري.

ووجه "حساسين" في بيان، اليوم الأربعاء، التحية والتقدير للرئيس على إصداره القرار رقم 371 لسنة 2020، بزيادة المعاشات بدءًا من اليوم بنسبة 14%، مشيرًا إلي أن الرئيس لا يتردد لحظة في اصدار مثل هذه القرارات الانسانية، وقد أكدا التاريخ والواقع لكل المصريين وبمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبية أن المواطنين البُسطاء في عقل وقلب الرئيس السيسي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس لا يتوانى لحظة في الدفاع عنهم والانحياز لهم واتخاذ جميع القرارات التي تخفف الأعباء المعيشية عنهم وفى مقدمة هذه ذلك المبادرات التاريخية والمتعددة للرئيس السيسي؛ لمواجهة جميع المشكلات والازمات الصحية التي يواجهها المصريون.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 371 لسنة 2020 بزيادة المعاشات بدءًا من 1-7-2020 بنسبة 14%.

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وسيتم ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حيث تتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمّة للأجر الأساسي، لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1 7 2006 حتى 30 6 2016، وذلك بتكلفة مقدّرة بنحو 35 مليار جنيه للعام المالى 2020 2021.

وتزيد بعد ذلك بمقدار الزيادة السنوية لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وحل جميع مشكلات منظومة المعاشات المتراكمة عبر سنوات طويلة.

وتصل التكلفة السنوية لهذه الزيادة حوالي 31 مليار جنيه، وسيتم تمويلها من قسط فض التشابكات المالية بين المالية والمعاشات بقيمة 170 مليار جنيه.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي صرف جميع المعاشات بداية من اليوم الأربعاء، عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، على أن يقسم صرف المعاشات من منافذ ومكاتب البريد على دفعات بحسب قيمة المعاش.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، في بيان صحفي، أمس، إن صرف المعاشات لشهر يوليو يتضمن صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخمس.