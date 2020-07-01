أخبار مصر | وزير النقل يوجه بالإسراع في شراء 6 قطارات نوم متكاملة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير النقل يوجه بالإسراع في شراء 6 قطارات نوم متكاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير، بضرورة الإسراع في شراء عدد ٦ قطارات نوم وفقا لأعلى المواصفات الحديثة لقطارات النوم لاستيعاب الزيادة الوافدة إلى مصر خلال الأعوام القادمة والتوسع في تشغيل أكشاك جديدة في عدد من المحطات التي تم تطويرها مؤخرا مثل محطة دمنهور وكذلك الاستمرار في فتح أسواق جديدة للشركة خارج نطاق محطات السكك الحديدية كالتوسع في إدارة بوفيهات الشركات والهيئات التي لا تتبع وزارة النقل والاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة بحيث تكون على أعلى مستوى فندقي بما يساهم في زيادة إيرادات الشركة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة وعلى قائمة المركز المالي وتقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31122019 حيث حققت الشركة اجمالي ايرادات بلغ 183 مليون جنيه مقابل 165 مليون جنيه عام 2018 بزيادة قدرها 10.4 %.

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من جانبه استعرض اللواء محمد نصر الله رئيس الشركة ما تم انجازه من أعمال التطوير حتى عام 2019 والمتمثلة في أعمال تطوير اسطول العربات ( تطوير 26 عربة نوم الماني من أصل 46 عربة وعدد 7 عربة نادي الماني من اصل 12 عربة نادي وتطوير عدد 13 عربة نوم اسباني من أصل 55 عربة وعدد 2 عربة نادي اسباني من اصل 10 عربات نادي كما تم استعراض ماتم من تطوير للبنية التحتية للمطبخ الرئيسي والمغسلة.

كما تم استعراض أعداد الركاب الأجانب والمصريين عن عامي 2018 و2019 حيث بلغ عام 2018 عدد الركاب المصريين 331 ألف راكب والأجانب 77.5 ألف راكب بإجمالي عدد ركاب يبلغ 408.5 ألف راكب مقابل وصول عدد الركاب المصريين عام 2019 إلى 317.3 ألف راكب والأجانب إلى 111.1 ألف راكب بإجمالي 428.4 راكب أي بزيادة إجمالية للركاب بواقع 19.8 ألف راكب بنسبة زيادة 5%.

ووجه الوزير بالتطهير والتعقيم المستمر للعربات والتغيير المستمر لكاقة المفروشات والاداوات المستخدمة من قبل الركاب بالقطارات لمواجهة فيروس كورونا.