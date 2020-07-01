أخبار مصر | وزير الرياضة يتفقد أندية الأهلي والجزيرة والصيد (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يتفقد أندية الأهلي والجزيرة والصيد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على المتابعة الدورية من جانب الوزارة للإجراءات الاحترازية المطبقة بالأندية ومراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، مع تقييم الوضع بشكل دوري حفاظًا على صحة وسلامة الأعضاء ومرتادي المنشآت الشبابية والرياضية.

وتفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأربعاء، كلًا من أندية "الأهلي، الجزيرة، الصيد"؛ لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية والاجراءات الاحترازية، في الساعات الأولى من أول أيام عودة النشاط الرياضى.

وشهد الوزير الإجراءات الوقائية المتخذة من الناديين لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وفق معايير وتعليمات وزارة الصحة، والدليل الاسترشادي الذي أعلنته الوزارة.

واستمع وزير الشباب والرياضة لمسئولي الأندية عن الإجراءات الاحترازية المطبقة منذ بداية وصول الأعضاء ودخولهم من أبواب النادي وقياس درجة الحرارة لهم، واستخدام مطهرات اليدين، وأعمال التعقيم والتجهيزات العامة لتنفيذ تلك الإجراءات.

وتوجه وزير الرياضة إلى أماكن سداد الأعضاء لقيمة تجديد العضوية داخل الأندية، لمتابعة التزامهم بمسافات التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات.

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وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن أمنياته بالتوفيق لمسئولي الأندية في تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، والاستمرار الدوري في أعمال التعقيم والتطهير.

كما قام الدكتور أشرف صبحي بتفقد الملاعب الرياضية والمنشآت الجاري تطويرها ورفع كفاءتها بالأندية، ومدي جاهزيتها لاستقبال الأعضاء وتقديم كافة الخدمات لهم.

وكان قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن ثورة 30 يونيو هي ثورة شعب صححت مسار الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الشباب المصري دائما ما يكون على قدر المسئولية تجاه الوطن، مؤكدًا على وعيه وإدراكه.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تشهد مرحلة غير مسبوقة في البناء والتطوير على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الرياضية الجديدة بعد 30 يونيو وضعت مصر فى مكانة عالمية لاستضافة أكبر البطولات والأحداث الرياضية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن تنظيم احتفالات ثورة 30 يونيو وعودة النشاط الرياضي بمهرجان للطائرات الورقية تحمل علم مصر بمركز شباب الأسمرات، وجميع مراكز شباب مصر على مستوى الجمهورية تحت شعار " ارفع رأسك فوق " بمشاركة جميع أفراد الأسرة المصرية شريكة الوعي والكفاح في استقرار الدولة المصرية.

وبدأت الاحتفالات بعزف فرق الكشافة للسلام الوطني، ومجموعه من الأغاني الوطنية، ثم مشاركة مجموعة من أسراب الحمام الزاجل في رسالة سلام للعالم لما وصلت إليه الدولة المصرية من رخاء ونمو، واتبعه مهرجان الطائرات الورقية التي تحمل علم مصر وعبارات تحيا مصر، إضافة إلى مجموعة أخرى من الفقرات الفنية.