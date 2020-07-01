أخبار مصر | وزير التعليم العالي يطمئن على الاستعدادات النهائية لامتحانات الجامعات والمعاهد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يطمئن على الاستعدادات النهائية لامتحانات الجامعات والمعاهد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اطمأن الدكتور خالدعبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية للعام الجامعي 2019/2020 بالجامعات والمعاهد.

ووجه الوزير بتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، من خلال اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

وأشار الوزير إلى أنه لن يسمح بالتجمعات نهائيا داخل الحرم الجامعي، مؤكدا على أهمية تنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان، على أن يتم مراعاة دخول وانصراف الطلاب بتسلسل وبدون تدافع أو تزاحم.

كما اطمأن الوزير علي جاهزية غرفة العمليات بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تم تشكيلها لمتابعة سير أعمال الإمتحانات، وحل جميع المشاكل وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الجامعات والمعاهد.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قد أقر بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 يونيو الماضي بدء أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد إعتبارًا من 172020، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حدة، ومد العام الجامعي لهذا العام إلى 1592020 نظرًا لامتداد أعمال الامتحانات فعليًا لهذا العام لما بعد 3172020 بسبب الظروف الراهنة ومراعاة للصالح العام وحتى يتم إعطاء فرصة كافية لكافة الكليات للانتهاء من أعمال الامتحانات.

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