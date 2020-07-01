أخبار مصر | القوى العاملة: لبنان تلزم القادمين بضرورة التسجيل الالكتروني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: لبنان تلزم القادمين بضرورة التسجيل الالكتروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شددت وزارة الصحة العامة اللبنانية على جميع المسافرين القادمين إلى لبنان ابتداء من اليوم أول يوليو 2020 ضرورة التسجيل على المنصة الإلكترونية Covid 19 Moph PASS الخاصة بوزارة الصحة العامة، والتأكد من صحة المعلومات قبل إرسالها لإمكانية متابعة وضعهم الصحي.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه وزير القوي العاملة محمد سعفان، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت - لبنان، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وفي إطار آخر، تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الأربعاء، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 27 رحلة طيران تحمل علي متنها 4815 راكبا إلى مطارات 8 دول: مصر، الإمارات، والهند، والفلبين، والنيبال، لبنان، تركيا، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 8 رحلات تقل 1500 عامل من العالقين.

Advertisements

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 8 سوف تصل إلي 4 مطارات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية، مشيرا إلي أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 8 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأربعاء الموافق أول يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 1500 عامل، الأولي علي الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 9.05 وعلي متنها 145 عاملا وتصل مطار سوهاج، والثانية علي العربية - مصر رقم 218 وتغادر الكويت 11.55 وعلي متنها 145 عاملا وتصل إلي مطار أسيوط.

والثالثة علي مصر للطيران رحلة رقم 2011 قيام من الكويت 13.45 وعلي متنها 165 عاملا، وصول مطار القاهرة، والرحلة الرابعة الكويتية رقم 1543 قيام من الكويت 14.15علي متنها 290 عاملا تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة علي الجزيرة رحلة 1701 قيام من الكويت 18.05 وتصل مطار أسيوط، وعلي متنها 320 عاملا.

أما الرحلة السادسة علي طيران العربية - مصر رقم 210 قيام من الكويت 18.45 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 1721 قيام من الكويت 19.05 وتصل مطار الإسكندرية علي متنها 145 عاملا، والرحلة الثامنة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 218، قيام من الكويت 20.05 وتصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.