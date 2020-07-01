أخبار مصر | وزيرا البترول والبيئة يبحثان مواجهة مشكلة الصرف الصناعي (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرا البترول والبيئة يبحثان مواجهة مشكلة الصرف الصناعي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اللجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئى اجتماعها الدوري الثالث عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ لمتابعة الأعمال التنفيذية لخطط الالتزام والإصلاح البيئى لشركات البترول العاملة فى خليج السويس؛ لمواجهة مشكلة الصرف الصناعى وفقا للاشتراطات البيئية التى نص عليها قانون حماية البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الجهود الثنائية لفريق العمل من الجانبين والتي لاقت دعما كاملا من الوزيرين قد تكللت بالنجاح، وأن كل الشركات البترولية التى تصرف على خليج السويس أصبح لديها خطط عمل واضحة وخارطة طريق وبرنامج زمنى لتنفيذ خطط الإصلاح البيئى والتى تم الموافقة عليها من قبل جهاز شئون البيئة بعد عدة سنوات.

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وأوضحت وزيرة البيئة انه تم وضع حلول لأي معوقات قد تعترض العمل بالتواصل المباشر، مؤكدة على أهمية استمرار اجتماع اللجنة المشتركة وعلي المستوى الوزارى دوريًا وبصفة منتظمة، وتحديد الأولويات بناء علي نسب الانجاز من الشركات، والتفقد الميدانى لمواقع عمل الشركات للحفاظ على سرعة الإنجاز وتقييم الموقف.

ومن جانبه أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشاركة الفعالة والتواصل والتنسيق المستمر بين الوزارتين واعضاء اللجنة العليا ساهم بإيجابية في التوصل لحلول وإنجاز الأعمال على ارض الواقع والوصول إلي اتفاق علي خطط الإصلاح البيئى بما يتناسب مع متطلبات صناعة البترول، الأمر الذى يؤكده قيام شركتي بترول زيتكو والعامة للبترول (برأس سدر) بالانتهاء من تنفيذ أعمال خطط الإصلاح البيئى بالإضافة إلى تقديم خطط فعالة ومستدامة من قِبل الشركات البترولية الأخرى للوصول إلى التوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية، ووجه الملا الشكر والتقدير إلي وزيرة البيئة وأعضاء اللجنة الفنية من هيئة البترول وجهاز شئون البيئة علي المجهودات التي بذلت للتوصل إلي اتفاق علي خطط الإصلاح البيئى الأمر الذى ادى الى تحقيق نتائج ايجابية بالبدء في تنفيذ الاعمال لحل مشكلة الصرف الصناعى وهو ما لم يحدث منذ سنوات.

شارك في الاجتماع المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ومساعده للبيئة والسلامة والصحة المهنية الكيميائى جمال فتحى والدكتورة ايناس ابوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة واعضاء اللجنة الفنية من الجانبين.