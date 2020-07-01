أخبار مصر | محافظ القاهرة يشهد حملة تطعيم للأطفال بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يشهد حملة تطعيم للأطفال بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة، إطلاق مبادرة تطعيم الأطفال اللذين لم يسبق لهم التطعيم بأي جرعات لقاح شلل الأطفال بالحقن من مواليد ١ يناير ٢٠١٦ وحتى ٢٢ مارس ٢٠١٨ بمركز طبي النزهة أول ( المحكمة) بمصر الجديدة.

وتستمر الحملة حتى الانتهاء من تطعيم جميع الأطفال المستهدفين بفرق ثابتة بكل مكاتب الصحة والوحدات الصحية، على أن يحصل الطفل على جرعة ثانية بعد مرور شهر من تلقيه الجرعة الأولى.

محافظ القاهرة: ثورة 30 يونيو أعادت للشعب المصري كرامته

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاحتفالية التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة بحي الاسمرات بمناسبة احتفالات مصر بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وأكد محافظ القاهرة، أن ثورة ٣٠ يونيو أعادت للشعب المصري كرامته، مشيرا إلى أن البلاد تشهد حاليا حركة بناء ضخمة على كافة الأصعدة في ظل تضافر جهود الشعب المصري وتكاتفه مع قيادته السياسية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إقامة الاحتفالية في حي الاسمرات، الذي يدل على اهتمام الدولة بالمواطن المصري وحرصها على توفير حياة كريمة له.

تضمن الحفل إطلاق الطائرات الورقية التي تحمل علم مصر والحمام الزاجل، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الفنية

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محافظ القاهرة يطالب أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام لجان الثانوية العامة

طالب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أولياء الأمور، بعدم التواجد أمام لجان الثانوية، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وناشد عبد العال أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان، التي ستستأنف غدًا بمادة الديناميكا لشعبة الرياضيات مع تجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات حفاظًا على سلامتهم وسلامة ابنائهم.

كما ناشد الطلاب بعدم التزاحم اثناء الدخول أو الخروج من اللجان وسرعة الانصراف مباشرة بعد أداء الامتحان حفاظًا علي الصحة العامة وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن جميع الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتأمين امتحانات الثانوية العامة ستنجح بتعاون المواطنين مع الاجهزة التنفيذية.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التنبيه علي الطلبة بالحضور قبل الامتحان بوقت كافي لمنع وجود كثافات أمام اللجان.

وأكد محافظ القاهرة على توافر الكمامات وأدوات التعقيم والتطهير فى كافة لجان القاهرة، بالإضافة لوجود مخزون احتياطى فى حالة الحاجة إليه، مشددًا على رؤساء الأحياء بمنع وجود باعة جائلين أوإشغالات بمحيط لجان الامتحانات ورفع كفاءة النظافة بصفة يومية.