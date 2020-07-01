أخبار مصر | دبي تلزم حاملي تأشيرات الزيارة بمراجعة مركز الشرطة قبل المغادرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر دبي تلزم حاملي تأشيرات الزيارة بمراجعة مركز الشرطة قبل المغادرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبي، إن الإمارات ألزمت حاملي تأشيرات الزيارة بضرورة مراجعة مركز شرطة القصيص في دبي قبل المغادرة من مطار دبي الدولي بـ 48 ساعة من موعد السفر.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأكدت حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي، أن هذه الإجراء يسري على جميع الجنسيات للأشخاص الراغبين في مغادرة الدولة وحضروا بتأشيرة زيارة، حيث سوف يتم تبصيمهم في مركز شرطة القصيص كونه المركز الذي يحوي مكتب التبصيم.

Advertisements