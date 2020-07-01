أخبار مصر | دبي تلزم حاملي تأشيرات الزيارة بمراجعة مركز الشرطة قبل المغادرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر دبي تلزم حاملي تأشيرات الزيارة بمراجعة مركز الشرطة قبل المغادرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبي، إن الإمارات ألزمت حاملي تأشيرات الزيارة بضرورة مراجعة مركز شرطة القصيص في دبي قبل المغادرة من مطار دبي الدولي بـ 48 ساعة من موعد السفر.
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأكدت حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي، أن هذه الإجراء يسري على جميع الجنسيات للأشخاص الراغبين في مغادرة الدولة وحضروا بتأشيرة زيارة، حيث سوف يتم تبصيمهم في مركز شرطة القصيص كونه المركز الذي يحوي مكتب التبصيم.
وشددت علي ضرورة الالتزام بهذا الإجراء لتلافي أي تأخير أو تعطيل في إجراءات السفر، مع حمل جواز السفر الأصلي، وصورة من تأشيرة الزيارة حين التوجه إلى مركز شرطة القصيص.
مستحقاتهم 4 مليون جنيه.. قائمة بأسماء المستحقين للعمالة المصرية العائدة من الأردن
أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بعمان – الأردن، تفاصيل مستحقات العاملين المصريين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن.
وأوضح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن مكتب التمثيل استطاع بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن تحويل مستحقات 133 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية، وقد بلغت المستحقات 251 ألف دولار، أي ما يقرب من ٤ ملايين و٤١ ألفًا و١٠٠ جنيه مصري، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، وذلك تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.