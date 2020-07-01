أخبار مصر | جراحات عاجلة لمصابى كورونا بمستشفيات المطرية التعليمى وشبين الكوم ودمنهور (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جراحات عاجلة لمصابى كورونا بمستشفيات المطرية التعليمى وشبين الكوم ودمنهور (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إننا يومًا بعد يوم يملؤنا الفخر فأبطالنا من الطواقم الطبية المتخصصة بمستشفيات الهيئة المختلفة يجابهون يوميًا المخاطر ويواجهون فيروس كورونا المستجد بكل عزم وإصرار وكلهم ثقة فى الله تعالى بأنهم سينتصرون على هذه الجائحة بعلمهم وعملهم الجاد تحقيقًا لرسالتهم السامية وهي خدمة ورعاية أهلنا من المرضى وبذل الغالى والنفيس من أجل إنقاذ أرواحهم.

وتابع فى تصريحات صحفية، وفى سبيل تحقيق ذلك يتم التنسيق الكامل والتعاون التام بين كل وحدات الهيئة لتعمل فى تناغم تام كوحدات متكاملة تتبادل الخبرات والخدمات الطبية من أجل توفير أعلى درجات الرعاية الصحية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد طاحون مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي، إن الأطقم الطبية والأفراد بالمستشفى ضربوا أروع الأمثلة مهنيًا وإنسانيًا عند التعامل مع أحد الحالات التى وصلت للمستشفى وتبلغ من العمر ٣٣ عاما محولة من مستشفى جامعة المنوفية لإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وبالكشف على الحالة ومن التاريخ المرضي لها تبين أنها تعاني من تمدد بالشريان الفخذى الأيمن على وشك الانفجار نتيجة حقن خاطئ لمادة مخدرة بالشريان الفخذى والحالة أقرت فى التاريخ المرضي أنها تدمن تعاطى مادة مخدرة عن طريق الشم ومؤخرًا عن طريق الحقن منذ أكثر من أربع سنوات.

وأضاف: وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أن المريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد ومصابة بفيروس مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وفيروس سي ونسبة الهيموجلوبين ٥ وتحتاج لنقل دم عاجل والتحضير الجيد قبل دخول العمليات، وقام أطباء النفسية والعصبية بعلاج أعراض انسحابية ظهرت على المريضة نتيجة توقف تعاطيها مخدر الهيروين وبعد استقرار الحالة العامة للمريضة وتماثلها اكلينيكيا ومعمليا للعمليات قام الأطباء بملحمة عظيمة وأجروا لها الجراحة لربط وتفريغ التمدد الشريانى، وخرجت الحالة من العمليات في حالة مستقرة وتم حجزها بالقسم الداخلي بالمستشفى.

وأضاف أن الحالة الثانية لمريض ٦٢ سنة مصاب بفيروس كورونا يعاني من نزيف حاد بالجهاز الهضمي وصلت نسبة الهيمجلوبين ٦ تم عمل الإسعافات الأولية ونقل دم وتجهيز المريض لعمل المنظار بعد عرض التخدير حيث هناك مخاطر عالية لانتقال العدوي أثناء المنظار وتم إجراء المنظار والسيطرة علي النزيف والمريض بحالة مستقرة.

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أما الحالة الثالثة لسيدة حامل فى الأسبوع الـ 38 وعمرها 31 عام ومصابة بفيروس كورونا وبدأت تعانى من هبوط فى الدورة الدموية وانفجار وشيك لجدار الرحم، وتم التعامل مع الحالة بمنتهى الحرفية وتطبيق كافة البروتوكولات والإجراءات حتى تمت الولادة بنجاح وخرجت الأم والطفل بسلام وهم بحالة مستقرة الآن.

وقال الدكتور وائل الدرندلى مدير مستشفي المطرية التعليمي، إن الأطقم الطبية تعاملت مع ثلاث حالات غاية فى الخطورة وبتوفيق من الله تم إنقاذهم واستقرار حالتهم، الحالة الأولى لسيدة مصابة بفيروس كورونا وتعانى من بطء شديد في دقات القلب وانسداد كامل في الضفيرة الكهربية للقلب وتم على وجه السرعة إدخالها إلي القسطرة القلبية وتم تركيب منظم ضربات القلب وارتفع نبض القلب من ٣٠ إلي ١٠٠ واستقر وضع الحالة وتم نقلها إلي رعايه القلب لاستكمال علاجها.

وأضاف: الحالة الثانية لمريض مصاب بفيروس كورونا ويعانى من جلطة بالشريان الفخذى الأيسر وبعد اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى قام الفريق باستخراج الجلطة وإعادة التروية للشرايين وإنقاذ الساق اليسرى من البتر، والمريض الآن محجوز بالمستشفى تحت العلاج والملاحظة وحالته مستقرة، والحالة الثالثة تمت بالتنسيق مع مستشفى الساحل التعليمي حيث تم تحويل مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد ويعاني من كسور مضاعفة والتهاب بالساق اليمنى والساق اليسرى، تم دخول المريض للعمليات لتركيب مثبت خارجي للساق اليسرى والساق اليمنى، وتم خروج المريض إلى قسم جراحة العظام بالمستشفى لإستكمال العلاج.

وفى سياق متصل قال الدكتور أسامة البلكى مدير مستشفى دمنهور التعليمي أنه تم وصول حاله محوله من مستشفى الصدر قسم العزل وتم عمل مسحه للحالة والنتيجة كانت إيجابية وتعانى من ضغط وسكر وتم فحص المريضه وتشخيصها بوجود قصور دموى حاد بالساق اليمنى نتيجة وجود جلطه شريانيه بالشريان المأبضى الايمن تم التعامل مع الحالة طبقًا لبروتوكول مكافحة العدوى وتم دخول الحاله إلى العمليات واستخراج الجلطة بالشريان عن طريق جرح طولى أعلى الفخذ وتم الاطمئنان على سلامة قدم المريضة ووصول الدم إليها بصوره طبيعيه والمريضة بحاله صحيه جيدة.

وأضاف الدكتور عبد الفتاح حجازى مدير مستشفى الساحل التعليمي أن المستشفى استقبل مريض تم تحويله من مستشفي الدمرداش الجامعي بعد أن شعر بألم شديد بالبطن من بداية اليوم وقمنا بإجراء التحاليل والإشاعات اللازمة وتبين أنه يعاني من أعراض فيروس كورونا المستجد والأشعة المقطعية علي الصدر أكدت إصابته بالفيروس وتم حجز المريض بالمستشفي وتأكد لدينا وجود التهاب حاد في الزائدة الدوديه يستلزم الجراحة العاجلة لإنقاذ حياته، تم استئصال الزائدة الدوديه جراحيا فور جاهزية، وحالة المريض مستقرة ويحظى بالرعاية الطبية اللازمة على مدار الساعة.