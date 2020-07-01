مصر | عاجل.. حقيقة القبض على بطلة شهيرة من فتيات تيك توك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. حقيقة القبض على بطلة شهيرة من فتيات تيك توك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء صباح اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على فتاة شهيرة من صانعات المحتوى على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

وأكدت مصادر، أن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، تمكنت من القبض على ريناد عماد؛ لاتهامها بإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة يُعاقب عليها القانون، والإعلان عن النفس لممارسة البغاء عبر موقع "تيك توك"، وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم.

وجار التأكد رسميًا من نبأ القبض على ريناد عماد، والتفاصيل الكاملة للواقعة..

القبض على منار سامي

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كان المستشار أشرف فرحات، المحامي بالنقض، كشف عن إلقاء القبض على فتاة التيك توك منار سامي، أمس الثلاثاء، في حوالي الساعة السابعة مساءً، إثر البلاغ المقدم منه للنائب العام، نظرًا لما تبثه من محتوى يشكل جريمة.

وقال المحامي، في تصريح خاص إلى "الخليج 365": إن منار كانت فى بنها أثناء القبض عليها، حيث تركت سيارتها أمام كافتيريا 45، وانصرفت مع شاب لمدة ثلاث ساعات، وكانت مباحث الآداب بانتظارها فور عودتها، لتلقي القبض عليها وبرفقتها الشاب، حيث دخلت فى حالة انهيار، وجار ترحليهم إلى القاهرة للمثول أمام جهات التحقيق.

كان تقدم المحامي أشرف فرحات، قدم بلاغًا للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد منار سامي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق TIK TOK وإنستجرام، مطالبا بالتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية.

وقال فرحات في بلاغه الذي حمل رقم 26812 لسنة 2020 عرائض النائب العام: إنه على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات الـ"تيك توك" اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه ظهرت المشكو في حقها "منار سامي"، لتثير الغرائز والجدل من جديد بعد حبس من سبقنها في هذا النوع من الفيديوهات.