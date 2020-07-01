مصر | برش خرطوش.. كشف ملابسات مقتل شرطي في القليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية، في كشف ملابسات واقعة مقتل شرطي بالقليوبية، وضبط مرتكبيها.

تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة، باستقبال إحدى المستشفيات بدائرة القسم - رقيب شرطة "مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة" مصاب برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

قررت زوجته أنه أثناء تواجدها وزوجها بمنزل والدتها الكائن بدائرة قسم أول شبرا الخيمة وتركه الدراجة النارية ملكه أمام العقار تناهى إلى سمعه صوت جهاز الإنذار الخاص بها وبإستطلاعه الأمر شاهد بعض الأشخاص حال شروعهم فى سرقتها وتمكن من الإمساك بأحدهم فقام آخر بإطلاق عيار خرطوش تجاهه فأحدث إصابته وهربوا تاركين الدراجة النارية حيث قامت بمساعدة الأهالى بنقله للمستشفى إلا أنه توفى متأثرًا بإصابته.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالقليوبية أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أربعة أشخاص ("أحدهم له معلومات جنائية"، مقيمين بمنطقة شبرا الخيمة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط ثلاثة منهم، ولدى استشعار الرابع بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، فقامت القوات بمبادلته إطلاق النيران مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بجواره على (بندقية آلية بخزينتها 5 طلقات- بندقية خرطوش- فرد خرطوش).

بمواجهة المتهمين بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الذى لقى مصرعه وقرروا أنهم أثناء قيامهم بسرقة الدراجة النارية الخاصة بالمجنى عليه استشعر وجودهم وحال محاولته ضبطهم قاموا بالهرب وأطلق المتهم الرابع عيار من فرد خرطوش كان بحوزته تجاه المجنى عليه مُحدثًا إصابته التى أودت بحياته تاركين الدراجة النارية وفروا هاربين.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل شاب ويدعى "سيد" سائق توك توك على يد صديقه "رامي" ويعمل نقاش.

أوضحت التحقيقات، أن المتهم ترك عمله في الفترة الأخيرة، نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة، ما أدى إلى انفصال زوجته عنه وتركها لمسكن الزوجية مع أولادها، ما جعله يمر بضائقة نفسية، ويتوهم أن آخرين يصنعوا له أعمال سحر وشعوذة.

وأمرت النيابة، بعرضه على الطب النفسي لبيان ما إذا كان مريضا نفسيا من عدمه.

وأفادت التحقيقات، في وقت سابق بأن المتهم مريضًا نفسيًا، وقتل صديقه "سيد" الذي يعاني من إعاقة في قدمه، لتوهمه بأنه وراء "عمل سحر" له، فاستغل المتهم عدم وجود زوجته لانفصاله عنها، وتردد المجني عليه الدائم في منزله، ليرتكب جريمته، وفي يوم الجريمة خنقه بقطعة قماش وضعها حول رقبته ثم وضع قطعة خشبية في أماكن حساسة بجسد صديقه القتيل، وألقى بجثته من الطابق الثالث من شرفة شقته بالعقار محل سكنه.

كان الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغًا من أهالي منطقة المنيب، بالعثور على جثة شاب ملقى من أعلى عقار في الشارع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد هشام فتحي والنقيب عمر مبارك معاوني مباحث قسم شرطة الجيزة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعي "سيد. ا" سائق "توك توك"، ملقاة من العقار محل العثور عليه، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه ويدعى "رامي" يعمل نقاش، ويعاني من مرض نفسي، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.