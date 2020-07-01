مصر | خلافات أسرية وراء ترك طالبة لمنزلها بالحوامدية.. و"الداخلية" تعيدها لأهليتها

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خلافات أسرية وراء ترك طالبة لمنزلها بالحوامدية.. و"الداخلية" تعيدها لأهليتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجهت الطالبة رفقة عماد فوزي من تلقاء نفسها، إلى مركز شرطة الحوامدية بالجيزة، للإبلاغ عن عودتها، وذلك بعد تناول بعض المواقع الإلكترونية بواقعة اختفائها.

وكانت أبلغت أسرة الطالبة البالغة من العمر 16 عاما بتغيبها يوم 25/ 6 الجاري.

وتبين أن الطالبة تركت منزل أهليتها بسبب خلافات أسرية.

وقامت الأجهزة الأمنية بتسليم رفقة عاد فوزي إلى أهليتها، وأحد التعهد اللازم لرعايتها.