شكرا لقرائتكم خبر عن في أول يوم لاستئناف للرحلات.. «مصر للطيران» تمنح عملائها هدايا وتشدد إجراءات الوقاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم أول رحلاتها الدولية المنتظمة من مطار القاهرة، وذلك لنقل ما يقرب من ٢٠٠٠ راكب، على متن ١٤ رحلة دولية؛ حيث أقلعت أول رحلة اليوم متجهة إلى تونس في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وذلك في ضوء قرار الحكومة المصرية باستئناف حركة الطيران الدولي .



وقد كان في استقبال المسافرين في مبني الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والطيار حسن منير مساعد رئيس مصر للطيران للخطوط الجويه ولفيف من قيادات مصر للطيران .

وقال الطيار رشدي زكريا: «يسعدنا اليوم استقبال عملائنا في كافة المحطات الخارجية والداخلية التي بدأنا اليوم في تشغيل رحلاتنا إليها، بكافة التدابير والإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا، والتي تبدأ منذ دخول الراكب المطار وعلي متن الطائرات وحتي وصولهم إلى وجهاتهم المفضلة«، وتمني زكريا من جانبه زوال هذا الوباء وعودة حركة الرحلات وجداول التشغيل إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن والاستمتاع بتجارب السفر مرة أخرى حيث لايزال السفر بالطائرات أفضل وسيلة في العالم من حيث معدلات السلامة والأمان.

وقد حرص العاملون بمصر للطيران من أصحاب المواهب الفنية على استقبال المسافرين بالمطار بتقديم فقرة فنية، تتضمن موسيقي وأغاني وطنية، ترحيباً بالعملاء وتعبيًرا عن سعادتهم باستئناف حركة الطيران مرة أخرى.

كما قام الطيار رشدي زكريا والطيار عمرو أبوالعينين بإهداء تذكرتين مجانيتين على أي من رحلات مصر للطيران الدولية، لراكبين تصادف عيد ميلادهم أول يوليو، وفاز بهما كل من منه الله هشام السيد راكبة مصرية على رحلة أبوظبي، وكيزيتو عبدالله راكب امريكي على رحلة لندن، وتم تعلية درجة السفر إلى عدد من الركاب، كما قدمت شركة مصرللطيران للأسواق الحرة هدايا تذكارية للعملاء المسافرين هذا اليوم من خلال منافذها بمطار القاهرة.

من ناحية آخرى، دعا الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عملاء الشركة الكرام إلى أهمية اتباع كافة الإرشادات الوقائية، وتعليمات السفر التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، للاستمتاع برحلة سفر آمنة، ومن بينها يفضل استخدام كافة وسائل الحجز وإنهاء إجراءات السفر بشكل إلكتروني على النحو التالي:

الموقع الإلكتروني egyptair.com، مركز الاتصالات التليفونية ١٧١٧، التطبيقات التي تتيحها الشركة على أجهزة المحمول وغيرها، وذلك توفيرا للوقت والجهد وضمان الوقاية من أي أمراض.

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كما أعلن سيادته عن طرح الشركة تخفيض 20 % إلى العديد من الوجهات الأوروبية وإلى نيويورك وواشنطن لشراء التذاكر حتى 15 يوليو والسفر حتى 31 أغسطس.