شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» الكويتية: 1200 عالق مصري يغادرون إلى 4 محافظات عبر 8 رحلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، الأربعاء، مغادرة 1200 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات والقاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.

وأوضحت «الطيران المدني» الكويتية، في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه، أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 435 راكبا إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 455 راكبا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 465 راكبا إلى أسيوط ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى الإسكندرية.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة مصر للطيران، وشركة طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة طيران العربية- مصر، بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلتين لشركة العربية- مصر، ورحلة واحدة لشركة مصر للطيران. وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، مغادرة 1200 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 68,311

تعافي 18,460

وفيات 2,953

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