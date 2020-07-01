شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» توضح خطوات تركيب العدادات الكودية.. حتي منتصف 15 أغسطس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنه تم فتح باب التقدم لتركيب العدادات الكودية في العقارات المخالفة بداية من اليوم حتي منتصف شهر أغسطس المقبل عن طريق البوابة الاليكترونية. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه في إطار الخطوات التي تتخذها الدولة لمنع تفشي وباء كورونا فإن التقديم سيكون إليكترونيا حتي لا يحدث أي تكدس في مقار شركات الكهرباء. ولفتت الوزارة إلى أنه ينبغي على المتقدم أن يقوم بعدد من الخطوات لتقديم الطلب وهي: فتح البوابة الإليكترونية الموحدة للوزارة عمل حساب باسمه في الموقع الذهاب لخدمة التقديم على تركيب عداد كودي سيطلب منك ملء بعض البيانات وتحميل صورة البطاقة، لذا يجب التأكد من صحة تلك البيانات حتي لا يتم رفض الطلب سيطلب منك تحميل صورة لمحضر الممارسة التي قمت بدفعه في وقت سابق Advertisements ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة سير طلبك. الوضع في مصر

اصابات 68,311

تعافي 18,460

وفيات 2,953

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