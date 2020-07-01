شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تبدأ تطبيق الأسعار الجديدة.. وتحذير لمستهلكي تلك الشريحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن الأسعار الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا تم بدء العمل بها اعتبارا من اليوم الأربعاء الأول من شهر يوليو، لافته إلى أن تلك الزيادة سيتم تحصيلها في فاتورة شهر أغسطس المقبل.

وحذرت مصادر بالوزارة المستهلكين الذين يزيد استهلاكهم على ٦٥٠ كيلو وات شهريا أنه بموجب الأسعار الجديدة سيتم رفع الدعم عنهم بشكل كامل مثلما حدث للاستهلاك الأكثر من ١٠٠٠ كيلو وات حيث سيتم إلغاء الاستفادة من تدرج الشرائح في الاستهلاكات السابقة وسيتم حسابه من بداية استهلاكه إلى 1000 كيلو فولت بـ ١١٤ قرشا للكيلو وات، وهو ما سينعكس على زيادة قيمة الفاتورة لديهم.